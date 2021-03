Julius Peschel ist neuer Präsident des Deutschen Ruder-Clubs von 1884

Den Zuspruch und den Applaus hat es bei dieser Versammlung nur virtuell gegeben, am Bildschirm oder im Chat. Dennoch hat sich Ruderer Julius Peschel wohl und wertgeschätzt gefühlt. Etwas mehr als 370 Mitglieder hat der DRC, 66 nahmen teil. Nach drei Jahren im Amt trat Robin Aden nicht mehr an, er will sich auf den Beruf konzentrieren.

Gemeinsinn stärken und Ehrenamt modernisieren

Der zweifache WM-Medaillengewinner Peschel sagte, für ihn sei Rudern viel mehr, „als nur hintereinander im Boot zu sitzen“. Der Projektreferent beim Landessportbund will dafür sorgen, „dass der DRC in Niedersachsen die Nummer eins im Leistungssport bleibt“.