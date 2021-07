Julius Stahl bleibt den Dresden Titans erhalten

Dresden. Die nächste Vertragsverlängerung ist in Sack und Tüten: Forward Julius Stahl wird auch 2021/2022 für die Dresden Titans in der 2. Basketball Bundesliga Pro B auflaufen. Damit geht das 1,97 Meter große Kraftpaket in seine dritte Saison mit den Blau-Weißen und markiert – nach Arne Wendler sowie Daniel Kirchner – die dritte Vertragsverlängerung in Dresdens Saisonpause. Anzeige

Der 25-Jährige hatte sich den „Elberiesen” 2019 angeschlossen. Er lieferte in seiner ersten Spielzeit in 22 Partien sechseinhalb Zähler bei knapp 40 Prozent aus dem Feld ab. Letzte Saison gab es dann eine klare Leistungssteigerung: in der regulären Saison knapp acht, in den Play-offs fast zehn Punkte pro Spiel. Gegen die BSW Sixers erreichte Stahl in den Play-offs mit 19 Punkten sogar einen neuen Karrierebestwert in der Pro B.

Doch der gebürtige Berliner sieht sich noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. Er möchte über den Sommer an seinem Wurf arbeiten, von außen konstanter treffen und seinem Team weiterhin als verlässliche Offensivoption helfen. „Wir haben noch eine Rechnung offen von letzter Saison, wollen unser höchstes Ziel erreichen.“ Die Konstanz der Mannschaftszusammenstellung sieht Stahl dabei als entscheidenden Vorteil: „Der Großteil des Teams geht jetzt in die dritte gemeinsame Saison. Wir kennen uns, verstehen uns, haben zusammen Spaß.“ Konrad Slavik