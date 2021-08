Jung, erfolgreich, begehrt: Wie Skateboard-Talente bei Olympia einen neuen Anstrich geben

Urban Sports Park am Mittag. Gut 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer schwitzen auf den Stahlrohrtribünen. Vor ihnen eine Art Bassin mit steilen Wänden. Bowl nennen es die Skater, die in Tokio in der Disziplin Park ihre olympische Premiere feiern. Und was für eine. Sie schießen in drei 45-Sekunden-Läufen durch die Bowl, schrauben sich in die Höhe, vollführen mit einer Hand am Brett atemraubende Salti. Dazu laufen Beats. Ein Kommentator erklärt: "Frontset Smith Grind!" Und jubelt nach der Landung: "Fantastic!" Plötzlich ein lautes Aufstöhnen aus 1000 Kehlen. Die Skaterin ist gestürzt, wird kurz danach von ihren Mitstreiterinnen in die Arme genommen. Anzeige

Es ist wie in einer großen Familie. Und die Protagonisten sind Teenager, fast noch Kinder. Olympiasiegerin wird die 19-jährige Sakura Yosozumi, in Japan ein Star. Wie auch Kokona Hiraki, die erst zwölf Jahre alt ist. Eine Jüngere stand noch nie auf dem Olympiatreppchen. Als das Finale der besten acht läuft, schaut Lilly Stoephasius zu. Die 14-jährige Deutsche ist als Neunte des Vorkampfes ausgeschieden. Unter Tränen. Bei einem für Skater einfachen Trick ist sie gestürzt. "Ich habe mich so geärgert. Es war nicht der Sturz, sondern dass die Spiele für mich vorbei waren." Top Ten sei trotzdem mehr, als sie sich erträumt habe.

Mit Board unterm Arm steht sie in der Interviewzone, erklärt die Zeichnungen auf dem Brett ("das ist meine Katze, dazu der Spruch ‚Do it‘"), dass sie in Berlin, Hamburg und Schweden trainiert, dass sie im olympischen Dorf meist mit ihren Skatern unterwegs ist ("Malaika Mihambo habe ich getroffen, das war cool"), dass ihr Board keinen Namen hat ("ich brauche alle zwei Monate ein neues und drei Monate, um mir einen Namen zu überlegen"), dass es in den Parks von Jungs keine Sprüche gibt und dass sie hofft, dass durch Olympia in Deutschland mehr Mädels ihren Sport betreiben. Ihre Antworten: souverän, abgeklärt, sympathisch. "Ich hatte ja auch schon drei Jahre Training", verrät die mehrfache deutsche Meisterin.

Das Alter spielt für die 14-Jährige keine Rolle – ganz im Gegenteil. "Man freut sich, dass man so jung ist, dass man noch Spiele hat in Paris und L. A.", erzählt die Berlinerin später im ARD-Studio – als hätte sie schon hundert Interviews gegeben. Nächste Woche geht es erst einmal wieder zur Schule.

Auf den Spuren von Skateboard-Legende Tony Hawk Skateboarden ist keine neue Sportart, bereits in den 1970er-Jahren tricksten Jugendliche am Venice Beach in Los Angeles auf den schmalen Brettern mit den Kunststoffrollen. Populär wurde es durch Tony Hawk, der sein Kindheitshobby zum Beruf machte. Er hat immer davon gesprochen, dass die Olympischen Spiele Skateboarding brauchen, um junge Fans anzuziehen. Jetzt ist dieser Tag da und Hawk, 53, als Kommentator dabei.

Der Star der Szene ist 40 Jahre jünger und gewinnt in Tokio Bronze für Großbritannien: Sky Brown. Vater Engländer, Mutter Japanerin, in Oceanside in Kalifornien zu Hause. Sie war vier, als ihr Vater ein Skatevideo von ihr und ihrem Bruder ins Netz stellte – und das ging von Amerika bis Australien viral. Mittlerweile ist Sky Brown amerikanische Reality-TV-Gewinnerin, eine Social-Media-Sensation und Werbemillionärin dank lukrativer Verträge ­(Nike, Billabong). Sie ist auch eine Topsurferin, hätte auch im Wellenreiten bei Olympia mitmachen können, wenn ihre Eltern nicht ihr Veto eingelegt hätten.