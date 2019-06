Jung gegen Alt – Dynamo Gersdorf feiert Jubiläum

In diesem Jahr feiern sie ihr fünfjähriges Bestehen. „Unsere Mannschaft ist aus einer Bierlaune heraus entstanden“, erzählt Maik Fischer, „Präsident“ der Mannschaft, wie ihn der Rest der Dynamos nennt. „Wir haben zusammengesessen und wollten einen Ausgleich im Alltag“, sagt er. Zunächst trainierten sie auf dem Allwetterplatz, später auf dem Gelände des Sportvereins.

Döbeln. Jung gegen Alt heißt es jeden Freitag Abend auf dem Sportplatz in Gersdorf. Der Fußballrasen neben der Grundschule gehört zum Sportverein Gersdorf 1910 e.V., wird zudem von den Fußballmannschaften der Dynamo Gersdorf genutzt.

Dynamo kriegte Nachwuchs

Während der 800 Jahrfeier in Gersdorf, vor sechs Jahren, stellte sich heraus, dass niemand mehr das Gersdorfer Fußballturnier organisiert. Früher hat der Sportverein die Organisation übernommen. „Ich habe mich freiwillig gemeldet“, erzählt Fischer. Der ehemalige Reinsdorfer hat sich bereits in seiner alten Heimat engagiert, was ihm durch den Umzug nach Gersdorf nicht abhanden gekommen ist. 2014 wurden die Dynamos eine offizielle Mannschaft, zunächst mit acht Mann und kurze Zeit später mit 15 Mannschaftsmitgliedern.

„Wir führen das Erbe des Sportvereins fort“, sagt Fischer lachend. Die Mitglieder des Vereins sind mittlerweile älter und seien froh darüber, dass das Vereinsgelände weiter benutzt und gepflegt wird. Denn Fischer und seine Mannschaftskollegen sanierten in der Vergangenheit das Dach der Sitzecke und strichen den Bauwagen, der am Rande des Rasens steht. Dieser wird für Besprechungen und als Umkleidekabine genutzt.