Junge Läufer räumen beim Leipziger Fitness-Triathlon am Kulkwitzer See ab

Leipzig. ​Die Ruhe vor dem Sturm ließ den olympischen Triathlon am Kulkwitzer See problemlos verlaufen. Die Ruhe danach bot auch den Startern des Fitness-Triathlons gute Verhältnisse. Wo es am Sonntagmorgen kühl und verhangen – vor allem auch nass – war, hatten die 267 Sportler der Volkssportwellen teils strahlenden Sonnenschein. Das kurzzeitige Gewitter hinterließ keine bleibenden Schäden auf dem „Triathlongelände“. Die zwischenzeitlich umgestürzten Absperrungen im Wechselgarten waren schnell wieder aufgestellt und bereit für die Nachmittagsveranstaltung bei der 37. Auflage des Leipziger Triathlons.

DURCHKLICKEN: Bilder zum Fitnesstriathlon Auch beim Fitnesstriathlon am Kulkwitzer See starteten 400 Athletinnen und Athleten. ©

Ganz besonders rückten dabei die jungen Teilnehmer in den Fokus. Bei den Männern war das Lokalmatador Jakob von Müller vom SC DHfK. Erst im Mai ist er 16 Jahre alt geworden und durfte nun endlich an dem Kult-Triathlon teilnehmen: „Ich habe Organisator Sven Bemmann letztes Jahr gefragt, ob ich mich anmelden kann. Aber er hat gesagt, ich bin zu jung.“ Umso mehr freut sich das Nachwuchstalent über den Sieg bei der 37. Auflage. „Ich habe das schon immer gemacht, seit ich Kind bin.“ Als einziger lief von Müller den Fitness-Triathlon unter einer Stunde und holte sich mit seinen 58:46 Minuten verdient den ersten Platz.

Wieder Wettkampfluft schnuppern

Das DHfK-Talent ist vor Kurzem aus der Messestadt weggezogen und zum Bundesstützpunkt Potsdam gewechselt. „Mein Trainer hat dort ein Angebot bekommen. Und weil mit ihm bislang eben alles super gut geklappt hat, bin ich ihm dorthin gefolgt“, erzählt von Müller. Davor besuchte er vier Jahre lang das Leipziger Sportgymnasium. Für den jungen Sachsen steht fest: Am Kulkwitzer See will er auch in Zukunft regelmäßig starten. Als zweiter Mann lief Kai Witzlack-Makarevich, der Vorjahressieger, ins Ziel, ganze zwei Minuten nach dem Nachwuchstalent Jakob von Müller.

Wahl-Leipzigerin ist Stefanie Walter. Die 19-Jährige hat im vergangenen Herbst ihr Sportmanagementstudium an der hiesigen Universität begonnen. „Ich habe mich sofort angemeldet, als ich mitbekommen habe, dass am ,Kulki’ der Triathlon stattfindet.“ Auch über ihren ersten Platz freute sie sich. Vor allem, weil sie nach der coronabedingten Pause wieder Wettkampfluft schnuppern konnte. „Es war schon sehr nervig, nirgendwo antreten zu können. Man fragt sich dann immer, wofür man überhaupt trainiert“, erzählt die Studentin. Mit ihrer Zeit von einer Stunde und knapp fünf Minuten ist sie mehr als zufrieden.