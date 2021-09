"Haben Jungs, die Druck machen": 96-Trainer Zimmermann froh über die Qual der Wahl

Die 2. Liga zeigt sich wie vor der Saison erwartet: spielstark und eng in der Tabelle. Und nach zwei Siegen in Folge ist 96 wieder mittendrin im Rennen, sich bestmöglich in Stellung zu bringen. Den Blick auf die Tabelle verkneift sich Trainer Jan Zimmermann dennoch meist. „Klar guckt man immer mal hin, wie es so aussieht. Aber das ist im Moment nicht wirklich repräsentativ“, findet er – und knüpft Erfolg (erst mal) nicht an Tabellenplätze. Die 96-Ziele seien ohnehin anders formuliert: „Wir wollen uns entwickeln.“

Entwickelt hat sich bei 96 vorm Sonntag-Spiel gegen Sandhausen (13.30 Uhr, HDI-Arena) vor allem die Qualität im Kader, auch in der Breite sieht es besser aus. „Ich bin total froh, dass wir jetzt darüber diskutieren, wen wir spielen lassen, weil wir so gute Alternativen haben und nicht andersrum, weil wir hoffen, dass wir überhaupt wen spielen lassen können“, betont der 96-Trainer. Zimmermann ist froh über die Qual der Wahl, auch wenn es ihm immer „relativ schwer“ falle, „Spieler auf die Bank zu setzen. Aber am Ende geht’s um Leistung und wer sich am besten präsentiert.“