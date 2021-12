Florian Wirtz knackt Reyna-Rekord: Leverkusen-Youngster jetzt jüngster Spieler mit 50 Bundesliga-Partien

Nächste Bestmarke für Florian Wirtz. Der Jung-Nationalspieler stand am Mittwochabend in der Startelf von Bayer Leverkusen gegen die TSG Hoffenheim – und stellte damit einen neuen Liga-Rekord auf: Mit gerade einmal 18 Jahren und 226 Tagen steht der Youngster in seinem 50. Bundesliga-Spiel auf dem Platz. Wirtz ist der zweite Profi in dieser Saison, der die Bestmarke knackt: Im September hatte Giovanni Reyna von Borussia Dortmund den bisherigen Rekord aufgestellt (18 Jahren, 287 Tagen).

