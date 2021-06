Jungstorch Johann Berger kehrt nach Rostock zurück

Der 21-jährige Mittelfeldspieler verlässt den Fußball-Regionalligisten und wechselt ab dem 1. Juli zum NOFV-Oberligisten Rostocker FC. Damit kehrt Berger, der für die Jungstörche in 31 RL-Spielen drei Tore erzielte, in seine Rostocker Heimat zurück. 2019 war er vom Drittligisten Hansa Rostock an die Kieler Förde gewechselt.