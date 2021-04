Juniorinnen-Meisterschaft: Badenstedts Wiedersehen mit Lakenmacher

Nach einem halben Jahr Pause darf Badenstedts A-Jugend endlich wieder einen Wettkampf bestreiten. Im Achtelfinalhinspiel um die deutsche Meisterschaft erwartet der TVB (Samstag, 16.30 Uhr) in eigener Halle den Buxtehuder SV, der als heißer Titelkandidat gilt. Alle freuen sich riesig, denn das letzte Spiel liegt eine gefühlte Ewigkeit zurück.

Am 30. Oktober sicherte sich der TVB mit dem 24:22-Sieg über den VfL Bad Schwartau den Einzug in die Runde der letzten 16. Die war ursprünglich in vier Vierergruppen geplant. Corona machte dem einen Strich durch die Rechnung, und stattdessen wird das Turnier in einer K.o.-Runde fortgesetzt.