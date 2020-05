Jupp Heynckes wird 75: Das sind die punktbesten Trainer des FC Bayern

Kroos und Lahm loben Heynckes - Anteil am WM-Titel 2014?

Heynckes war von 1987 bis 1991, in der Saison 2009, von 2011 bis 2013 und nochmals in der Saison 2017/18 Trainer der Münchner und stand in mehr als 400 Spielen an der Seitenlinie. Nationalspieler Toni Kroos gratuliert seinem früheren Trainer öffentlich zum 75. Geburtstag. Dabei dankt der heutige Weltklasse-Spieler von Real Madrid seinem Ex-Coach für dessen Förderung. "Es ist ein toller Anlass für mich, nochmals Danke zu sagen. Denn ich bin überzeugt, dass ich ohne Ihr Vertrauen in mich - sowohl in Leverkusen als auch München - nicht hätte diesen Weg gehen können, den ich gegangen bin", schrieb der 30-Jährige in einem Beitrag für den Münchner Merkur und die Tageszeitung.