Bayern-Legende Jupp Heynckes zweifelt an Leroy Sané: "Durchbruch zum Top-Spieler noch nicht geschafft"

Wenn Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Präsident Herbert Hainer davon sprechen, einen "internationalen Star" in diesem Sommer zum FC Bayern München holen zu wollen, meinen sie höchstwahrscheinlich Leroy Sané. Laut übereinstimmenden Medienberichten, zuletzt der Kicker in seiner aktuellen Montagsausgabe, soll der deutsche Nationalspieler in Diensten von Manchester City das Transfer-Ziel Nummer eins des deutschen Rekordmeisters sein.

Doch gehört der 24 Jahre alte Ex-Schalker tatsächlich schon der Star-Kategorie an? Trainer-Legende Jupp Heynckes hegt Zweifel, wie er in einem Interview mit der Welt am Sonntag nun deutlich gemacht hat. "Er war gut in Schwung, bevor er sich so schwer verletzt hat. Für mich hat er noch nicht den Durchbruch zu einem absoluten Top-Spieler geschafft", sagte der 74-Jährige, dem als Bayern-Trainer 2013 das Triple aus Champions-League-, -DFB-Pokalsieg und Meisterschaft glückte.

Heynckes: 100 Millionen Euro Ablöse für Leroy zu viel

Laut Heynckes befinde sich Sané "gerade am Scheideweg": "Wird er weiter hart an sich arbeiten, oder wird er weiterhin nur ein ganz außergewöhnliches Talent sein?", sei aktuell die Frage - und diese könne nur der Flügelstürmer selbst für sich beantworten. "Er muss bereit dafür sein, den nächsten großen Schritt zu gehen, denn es nutzt nichts, das Talent ab und zu mal aufblitzen zu lassen."

Schon seit dem letzten Transfer-Sommer wird Sané mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Damals scheiterte ein Transfer an der schweren Kreuzband-Verletzung, die sich der Nationalspieler zugezogen hatte. In diesem Jahr will der deutsche Rekordmeister offenbar einen neuen Anlauf starten. Zuletzt berichtete die Sport Bild, dass Bayern-Trainer Hansi Flick rund 30 Minuten mit Leroy Sané telefoniert habe. Denn inzwischen soll Flick ein Befürworter des Transfers sein, nachdem er diesen zunächst abgelehnt hätte.