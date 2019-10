Triple-Trainer des FC Bayern: Das rät Jupp Heynckes Bastian Schweinsteiger

Heynckes: "Für mich war er ein Mitdenker"

Schweinsteiger "in Deutschland einen Stellenwert wie Uwe Seeler"

Gefragt nach der Zukunft von Bastian Schweinsteiger sprach Jupp Heynckes an, dass er "viele Höhen" gehabt habe, aber auch mal "eine Talsohle durchschritten hat". Deshalb geht der FIFA-Trainer des Jahres 2013 davon aus, dass "Schweini" genau weiß, was er möchte und was er als nächstes plant. Aufgrund seiner Ausstrahlung und seines Wissens wäre Schweinsteiger Heynckes zufolge der perfekte Trainer. Dennoch sieht er seinen Ex-Schützling nicht in dieser Position. "Trainer, da würde ich ihm nicht zu raten in der heutigen Zeit. So wie ich ihn kenne, wird er das auch nicht machen." Heynckes sieht Schweinsteiger, der "in Deutschland einen Stellenwert wie Uwe Seeler hat, aber weiterhin im Fußball.