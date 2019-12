Jupp Heynckes adelt Bayern-Stürmer Robert Lewandowski - und wünscht ihm ganz besonderen Titel

Jupp Heynckes wünscht Robert Lewandowski "weitere Tore und auch die Auszeichnung zum Fußballer des Jahres". Mit seinem 221. Bundesliga-Treffer hatte der Pole den früheren Bayern-Trainer beim 3:1-Erfolg der Münchner am Mittwochabend in Freiburg in der Rekordtorschützenliste überholt und ist nun alleiniger Dritter des Rankings. "Was mir an Robert Lewandowski imponiert, sind seine Professionalität, Ehrgeiz, Leidenschaft, Biss und Fitness. Er ist ein absoluter Weltklassespieler, besonders in dieser Saison", sagte Heynckes am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.