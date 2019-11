Jupp Heynckes zum Hoeneß-Abschied beim FC Bayern: "Erfolgreichste Manager der ganzen Welt"

Wenn Uli Hoeneß am Freitagabend seinen Posten als Präsident vom FC Bayern aufgibt, geht eine Ära zu Ende. Eine Ära, in der er nicht nur viele Höhen und Tiefen durchlebt hat, sondern auch viele Wegbegleiter hatte. Einer von ihnen ist Jupp Heynckes. Er bescheinigt dem Bayern-Boss eine Bilderbuchkarriere und erinnert sich an die emotionalsten Momente zurück.