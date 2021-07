Heynckes kritisiert Löw-Systemwechsel: "Bekomme Zustände" – Flick "muss inspirierend sein"

Für die deutsche Nationalmannschaft war die Europameisterschaft früh beendet. Bereits im Achtelfinale war das letzte Turnier der Ära Joachim Löw nach einer 0:2-Niederlage gegen England vorbei. Quasi mit Abpfiff begann die Fehleranalyse: Was muss künftig besser werden? Und was hätte Löw in der Vorbereitung auf die EM besser machen müssen? In diese Debatte hat sich nun auch Trainer-Legende Jupp Heynckes eingeschaltet - mit deutlicher Kritik am scheidenden Bundestrainer und einer klaren Forderung an dessen Nachfolger Hansi Flick. Anzeige

Heynckes vermisste im deutschen Team insbesondere den Spirit, der 2014 noch das große Plus auf dem Weg zum EM-Titel gewesen war. "Diesen außergewöhnlichen Mannschaftsgeist, der 2014 in Brasilien geherrscht hatte, habe ich vermisst, diese gegenseitige Unterstützung: So kann man keinen Erfolg haben", bemängelte Heynckes in einem Interview mit dem Kicker. "Alle Teams litten unter Corona, aber Mancini, Southgate, Luis Enrique, der Däne Hjulmand – um nur einige zu nennen – haben vorbildlich ein Team vorbereitet: Das habe ich bei der deutschen Mannschaft vermisst."

Mit Ausnahme des 4:2-Sieges gegen Portugal sah Heynckes in der deutschen Mannschaft "keine Leidenschaft, Besessenheit und Emotion" und zog deshalb das ernüchternde Fazit: "So kannst du in einem Turnier nicht erfolgreich sein". Vor allem die regelmäßigen Wechsel von Vierer- auf Dreierkette stoßen dem 76-Jährigen auf, der in seiner Laufbahn zwei Mal die Champions League gewinnen konnte, zuletzt 2013 mit dem FC Bayern. "Die Dreierabwehr kann so gut sein wie die Viererkette, aber jedes System muss perfekt einstudiert sein", mahnte Heynckes. "Und die großen Trainer haben nicht von einem Spiel zum anderen das System gewechselt oder sogar dreimal während einer Partie. Ich bekomme Zustände, wenn ich das sehe."





Mangel an Außenverteidigern "eklatantes Problem" Der deutsche Fußball habe "ein eklatantes Problem, dass wir keine Außenverteidiger mehr ausbilden", so Heynckes weiter. Zudem seien Innenverteidiger und Mittelstürmer rar gesät, die talentierten Flügelspieler würden zu wenig anbieten. Reichlich Aufgaben also für Löws Nachfolger Hansi Flick, der das DFB-Team Anfang September in drei WM-Qualifikationsspielen erstmals betreuen wird. Heynckes, der als Mentor des 56-Jährigen gilt, sieht den Ex-Münchner vor einem kniffligen Job. Flick müsse "die Kommunikation und die menschliche Komponente fördern – wie er es bei Bayern praktizierte", sagte der gebürtige Mönchengladbacher.

Und weiter: "Die deutsche Nationalmannschaft braucht eine Erneuerung. Sie braucht junge, hochtalentierte Spieler, die sich noch entwickeln können. Sie muss den Weg der Italiener gehen." Der neue Europameister hatte sich vor drei Jahren für die WM in Russland gar nicht qualifiziert und unter Roberto Mancini zu einem radikalen Neustart angesetzt. Von Flick verspricht Heynckes sich eine ähnliche Aufbruchstimmung, wie sie der frühere ManCity-Trainer verbreitete. "Als Bundestrainer muss ich in die Klubs gehen, mit den Trainern und Spielern Kontakt pflegen. Ein Bundestrainer muss inspirierend für die ganze Bundesliga sein und ein Beispiel geben. Hansi Flick wird das machen", zeigt sich "Don Jupp" zuversichtlich.