Berater von Jürgen Klinsmann: Beim VfB Stuttgart "wird er immer ans Telefon gehen"

Der VfB Stuttgart wird für Jürgen Klinsmann laut seinem Medienberater Roland Eitel unabhängig von der sportlichen Situation immer ein besonderer Verein bleiben. „Wenn jemand vom VfB Stuttgart anruft - egal aus welchem Grund - wird er immer ans Telefon gehen. So war das auch in der Vergangenheit immer“, sagte Eitel am Dienstag der dpa.