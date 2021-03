Jürgen Klinsmann über Abschied von Joachim Löw: "Hat viel für den deutschen Fußball getan"

Der Rücktritt von Joachim Löw als Bundestrainer nach der Europameisterschaft 2021 war die Kracher-Meldung am Dienstag. Sie hat auch seinen ehemaligen Cheftrainer Jürgen Klinsmann, mit dem Löw 2004 beim DFB anfing, überrascht. "Ich habe größten Respekt vor der Entscheidung von Joachim Löw", sagte Klinsmann dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "Er hat in all den Jahren unglaublich viel für den deutschen Fußball getan, viel Reputation gewonnen und Respekt erarbeitet."

