Bericht: Hertha-Coach Klinsmann will DFB-Torwarttrainer Köpke über Jahresende hinaus halten

Klinsmann hatte Köpke zu Beginn seiner Trainertätigkeit bei der Hertha mit in sein Team geholt. Bundestariner Joachim Löw und der DFB gaben grünes Licht - zumindest bis Jahresende. Klinsmann hofft demnach auf ein längerer Engagement von Köpke bei der Hertha , da die DFB-Mannschaft erst am 26. März 2020 gegen Spanien ran muss. Die übrige Zeit bis zum Ende der Saison könnte der 57-Jährige dann in Doppelfunktion für die Berliner und die deutsche Nationalmannschaft arbeiten. Daher sollen für die nächsten Tage Gespräche zwischen dem Bundesligisten und dem DFB geplant sein.

Klinsmann nach zwei Spielen noch sieglos

Der Start für Klinsmann bei der Hertha lief sportlich jedoch eher mittelprächtig ab. Beim Klinsmann-Debüt verlor Berlin trotz langer Überzahl gegen den BVB. Auch am Freitag in Frankfurt gelang kein Sieg - die Hauptstäder verspielten dabei sorgar eine 2:0-Führung. Die Frankfurter kamen durch Sebastian Rode in der 86. Minute zum Ausgleich. In der Tabelle steht Hertha auf dem 15. Tabellenplatz - und schwebt weiterhin in Abstiegsgefahr.