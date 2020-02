Bericht: Komplett-Aus bei Hertha BSC - Jürgen Klinsmann soll Aufsichtsrat verlassen

Klinsmann war am Dienstag als Trainer der Hertha zurückgetreten. Grund dafür war, dass er nicht die Kompetenzen bekommen sollte, die er forderte. Wie er in einem Facebook-Live-Video am Mittwoch verkündete, sollte ein Trainer seiner Meinung nach umfassende Macht in der sportlichen im Sinne eines englischen "Managers" haben. Dass er mit Michael Preetz noch einen übergeordneten Geschäftsführer hatte, habe ihm "übel aufgestoßen", so Klinsmann.