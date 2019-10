Klinsmann zur DFB-Torhüter-Debatte: "Ich sehe das nicht als Problem, sondern als Vorteil" 

Jürgen Klinsmann erinnert die Torwartdebatte um Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen durchaus an die Situation vor der WM 2006 mit dem Zweikampf zwischen Jens Lehmann und Oliver Kahn. Der ehemalige Bundestrainer warnt aber vor einer Dramatisierung der Situation. „Wir versuchen gerne in unserer Kultur ein Problem daraus zu machen. Ich sehe das nicht als Problem, sondern als Vorteil, den wir haben. Das habe ich auch damals, 2006, immer wieder und wieder wiederholt, wie eine Schallplatte, dass Jens Lehmann und Oliver Kahn zwei absolute Ausnahme- und Weltklassetorhüter sind“, sagte Klinsmann in einer Video-Pressekonferenz des DFB vor dem All-Stars-Spiel ehemaliger deutscher Fußball-Größen kommenden Montag gegen Italien.