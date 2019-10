Bericht: Jürgen Klinsmann soll Nationaltrainer von Ecuador werden

Zuletzt war der Schwabe für eine führende Rolle beim Zweitligisten VfB Stuttgart gehandelt worden, eine Rückkehr zu seinem Heimatverein kam allerdings nicht zu Stande. Über seine Zukunft sagte der Ex-Nationalspieler anschließend, dass er wieder als Trainer arbeiten wolle: "Es kann ein Verein in Europa infrage kommen, aber auch eine Nationalmannschaft in Südamerika oder Asien. Dementsprechend werde ich mein Leben umorganisieren." Ein Engagement in Ecuador, das in der FIFA-Weltrangliste derzeit Platz 65 belegt, würde dieses Jobprofil erfüllen. Zumal Klinsmann ergänzte, dass er "total flexibel", was seine Zukunft angehe, sei.