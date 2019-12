Hertha-Trainer bei Facebook Live: Klinsmann verlegt Trainingsstart - und spricht über Neuzugänge

Trainer Jürgen Klinsmann wird die Profis von Hertha BSC noch in diesem Jahr zur Vorbereitung auf die Rückrunde in der Bundesliga begrüßen. „Eigentlich war der 2. Januar mit der Abreise nach Florida als Start vorgesehen“, sagte Klinsmann, „doch wir wollen vier oder fünf Tage früher einsteigen“, sagte der neue Coach in einem Facebook-Chat am Dienstag. Auch die geplante USA-Reise stehe noch auf dem Prüfstand. Hertha empfängt zum Start der Rückrunde am 19. Januar 2020 Rekordmeister Bayern München.