Bericht: Nach Chaos-Abgang bei Hertha BSC – Jürgen Klinsmann auch bei RTL vor dem Aus?  

Nach seinem geräuschvollen und insgesamt wenig ruhmreichen Rücktritt als Trainer von Hertha BSC nach nur 76 Tagen und dem Leak von bitterbösen Protokollen gegen seinen Ex-Arbeitgeber steht Jürgen Klinsmann aktuell schwer in der Kritik. Der 55-Jährige dürfte Schwierigkeiten haben, nach den Querelen der vergangenen Wochen wieder eine neue Anstellung im deutschen Profifußball zu bekommen. Der Scherbenhaufen, den Klinsmann in Berlin hinterließ, beschädigt auch seine übrigen Jobs.

RTL-Sportchef über Klinsmann-Zukunft: "Kein Kommentar"

Demnach habe es bisher zwar keinen Kontakt zwischen dem Kölner Sender und Klinsmann gegeben, nach der Veröffentlichung eines 22-seitigen Protokolls in Tagebuchform, das am Mittwoch von der Sport Bild veröffentlicht wurde, scheint eine Weiterbeschäftigung Klinsmanns jedoch auch für RTL schwer denkbar. Sportchef Manfred Loppe erklärte gegenüber Sport1 nur: "Kein Kommentar." Gespräche sind für die kommenden Wochen geplant.

Klinsmann hatte in den Protokollen harsche Kritik an einzelnen Spielern und Geschäftsführer Michael Preetz geübt. Das Papier soll für Klinsmann und einen Partner verfasst worden sein. In dem Protokoll steht unter anderem über die Hertha: "Der Klub hat keine Leistungskultur, nur Besitzstandsdenken und es fehlt jegliches Charisma in der Geschäftsleitung." Die Rede ist zudem von einer "Lügenkultur" und "jahrelangen katastrophalen Versäumnissen" von Preetz. Der jahrelange Manager hatte die Angriffe "aufs Schärfste" zurückgewiesen: "Sie sind perfide und ungehörig", sagte er vor dem Freitagsspiel gegen Fortuna Düsseldorf (21 Uhr, DAZN). "Wir behalten uns rechtliche Schritte vor."