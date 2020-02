Jürgen Klinsmann tritt bei Hertha BSC zurück: 15 Momente seiner kurzen Amtszeit in Bildern

Preetz von Klinsmann-Rücktritt überrascht

Mit der Ankündigung überraschte Klinsmann auch Verantwortlichen der Berliner. " Wir sind von dieser Entwicklung am Morgen überrascht worden. Insbesondere nach der vertrauensvollen Zusammenarbeit hinsichtlich der Personalentscheidungen in der für Hertha BSC intensiven Wintertransferperiode gab es dafür keinerlei Anzeichen . Über die weiteren Entwicklungen werden wir zu gegebener Zeit informieren" , sagte Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz.

Nur zehn Spiele saß Klinsmann auf der Bank von Hertha BSC - doch seine Zeit war durchaus spektakulär. Schließlich fiel auch die Wintertransferperiode in seine Amtszeit - und in dieser gab Hertha gut 75 Millionen Euro für neuen Spieler aus. Ein Wunschsspieler, den Klinsmann in die Haupstadt lotste, kam nun nicht einmal auf einen einzigen Einsatz unter ihm: Rekord-Zugang Lucas Tousart wurde unmittelbar nach seiner Verpflichtung nämlich gleich wieder an Olympique Lyon verliehen.