Bericht: Jürgen Klinsmann wird Covic-Nachfolger und neuer Trainer von Hertha BSC

Nach Informationen der Bild wird Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann neuer Trainer von Hertha BSC. Er soll der Nachfolger von Coach Ante Covic werden, der zuletzt massiv in der Kritik gestanden hatte. Nach dem desaströsen 0:4 beim FC Augsburg und der insgesamt vierten Liga-Pleite in Folge hatte Covic sich bereits am Montagmorgen zurückhaltend geäußert. Intern war die Partie als Entscheidungsspiel für oder gegen ihn erklärt worden. „Ich werde mich mit Samstag null beschäftigen, weil ich noch ein, zwei Tage benötige, um das zu verarbeiten, was gestern leider passiert ist“, sagte der Coach. Nun wird er sich gar nicht mehr mit dem kommenden Gegner Borussia Dortmund befassen müssen.