Hertha BSC: Jürgen Klinsmann äußert sich zur fehlenden Trainer-Lizenz – "Liegt in irgendeiner Schublade"

Am Dienstagabend wurde bekannt, dass Hertha BSC vor dem Rückrunden-Auftakt gegen den FC Bayern (Sonntag, 15.30 Uhr) um seinen Trainer Jürgen Klinsmann bangt. Laut einem Bild-Bericht ist der 55-Jährige den Nachweis einer gültigen Fußballlehrer-Lizenz schuldig, die Unterlagen habe er derzeit nicht griffbereit. "Als ich Ende November in den Flieger Richtung Berlin gestiegen bin, hatte ich nicht gedacht, dass ich meine Trainerlizenz und die Fortbildungsnachweise benötige, denn da wusste ich noch nicht, dass ich Hertha-Trainer werde" , zitierte Bild den früheren Bundestrainer.

In einem Facebook-Live-Video auf der Seite von Hertha BSC äußerte sich Jürgen Klinsmann erneut über das Thema. "Die liegt irgendwo in meinem Häuschen in Kalifornien in irgendeiner Schublade. Die werden wir schon wieder finden und die Dinge, die der DFB an Informationen braucht, die habe ich ihm schon zugemailt. Das hat alles seine Ordnung, alles kein Problem", erklärte Klinsmann.