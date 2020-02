Jürgen Klinsmann teilt gegen Medien aus: "Die ganze Scheiße, die da erfunden wurde"

Es war die große Story vor dem Rückrunden-Start bei Hertha BSC: Mitte Januar hieß es in den Medien, dass die Trainer-Lizenz von Berlin-Coach Jürgen Klinsmann abgelaufen war. Nach einigem Hin- und Her erkannte der DFB dann doch kurz vor dem ersten Spieltag der Rückserie die angeblich schon 2013 abgelaufene Fußball-Lehrer-Lizenz Klinsmanns als gültig an. Eine Situation, die den 55-Jährigen aufgeregt hat. Einen Tag nach seinem überraschenden Hertha-Rücktritt holte der ehemalige Bundestrainer via Facebook Live nun zum medialen Rundumschlag aus.