Michael Preetz nach Rücktritt von Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann: "Sind überrascht worden"

Der plötzliche Rücktritt von Trainer Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC hat die Klubführung offenbar kalt erwischt. "Wir sind von dieser Entwicklung am Morgen überrascht worden. Insbesondere nach der vertrauensvollen Zusammenarbeit hinsichtlich der Personalentscheidungen in der für Hertha BSC intensiven Wintertransferperiode gab es dafür keinerlei Anzeichen. Über die weiteren Entwicklungen werden wir zu gegebener Zeit informieren" , erklärte Geschäftsführer Michael Preetz auf der Vereins-Homepage.

Weiter heißt es dort, dass der bisherige Klinsmann-Assistent Alexander Nouri und das aktuelle Trainer-Team "zunächst einmal" das Training der Mannschaft übernehmen werden. Wer die Mannschaft nach dem Klinsmann-Abgang beim anstehenden Bundesliga -Spiel am kommenden Samstag beim SC Paderborn betreuen wird, blieb offen. Nouri verfügt allerdings bereits über Erfahrung in verantwortlicher Position. Von 2016 bis 2017 war er Cheftrainer bei Werder Bremen .

Klinsmann verkündet Hertha-Rücktritt via Facebook

Klinsmann hatte seinen Abgang am Dienstagmorgen via Facebook verkündet und dabei vereinsinterne Spannungen angedeutet. "Als Cheftrainer benötige ich (...) für diese Aufgabe, die noch nicht erledigt ist, auch das Vertrauen der handelnden Personen. Gerade im Abstiegskampf sind Einheit, Zusammenhalt und Konzentration auf das Wesentliche die wichtigsten Elemente. Sind die nicht garantiert, kann ich mein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen und kann meiner Verantwortung somit auch nicht gerecht werden", hieß es in seinem Post. Seinen Posten als Aufsichtsratsmitglied der Berliner will der 55-Jährige jedoch weiter wahrnehmen.