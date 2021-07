Ex-Bundestrainer Klinsmann über die Ära Löw und die deutschen Perspektiven unter Flick

Joachim Löw übernahm nach der Heim-WM 2006 das Amt von Bundestrainer von Jürgen Klinsmann, an dessen Seite er zuvor Co-Trainer war. Die beiden pflegen auch heute noch einen intensiven Austausch, sind oft in Kontakt. Klinsmann arbeitete zuletzt als Trainer für Hertha BSC in der Bundesliga, ging nach seinem schnellen Aus bei dem Hauptstadtklub im Februar 2020 zurück in die USA, wo er von 2011 bis 2016 über fünf Jahre verantwortlich für die Nationalmannschaft war. Zuletzt war er als Coach von Premier-League-Klub Tottenham Hotspur im Gespräch. Bei den Londonern hatte der Weltmeister von 1990 als Profi eine erfolgreiche Zeit, ist dort noch extrem beliebt. Im Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), spricht Klinsmann über das Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft, die Löw-Ära sowie die Zukunft des DFB-Teams.

Anzeige