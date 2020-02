Die Netzreaktionen zum Klinsmann-Protokoll: "Stranger Things ohne Netflix"

Eine Art Tagebuch über das Kurzzeit-Engagement von Jürgen Klinsmann rechnet in beispielloser Weise mit Hertha BSC ab. Inwiefern der 55 Jahre alte ehemalige Bundestrainer das Protokoll, das die Sport Bild in gekürzter Form abdruckte, in Auftrag gegeben oder autorisiert hat, blieb zunächst unklar. Es soll sich um ein internes Papier für den Ex-Coach und dessen Partner handeln, das geleakt worden sei.

In der internen Bestandsaufnahme und Analyse des 77-Tage-Auftritts von Klinsmann in der Hauptstadt werden massive Vorwürfe gegen den Klub erhoben. Praktisch Tag für Tag wird darin geschildert, welche angeblichen Fehlleistungen sich die Hertha-Verantwortlichen in der kurzen Klinsmann-Ära leisteten. Es wird von einer „Lügenkultur“ geschrieben, einer Mannschaft, die bei der Übernahme durch Klinsmann in einem „katastrophalen Zustand“ gewesen sei, von Klinsmanns Versuch, Ralf Rangnick für den Verein zu gewinnen, und erste Gedanken des Schwaben schon Ende Dezember, das Engagement wieder zu beenden.

Preetz: "Vorwürfe perfide und ungehörig"

Die Klinsmann-Seite wollte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochmorgen nicht weiter zum Protokoll äußern. Vereinspräsident Werner Gegenbauer reagierte mit einem Brief an die Mitglieder und sprach dort von "schäbigen Anschuldigungen". Auf der Spieltags-Pressekonferenz vor der Partie gegen Fortuna Düsseldorf (Freitag, 20.30 Uhr) äußerte sich dann auch Hertha-Manager Preetz. Er hat die Klinsmann-Vorwürfe als „perfide und ungehörig“ zurückgewiesen. Der Klub behalte sich rechtliche Schritte vor, sagte Preetz am Mittwoch. Er könne nicht einordnen, ob es ein Putschversuch gewesen sei. „Dann hat es in jedem Fall nicht funktioniert“, betonte der ehemalige Profi.

15 Momente von Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC Das Engagement von Jürgen Klinsmann als Hertha-Trainer hat nach zehn Wochen ein abruptes Ende gefunden. Der SPORTBUZZER zeigt 15 Momente, die seine kurze Amtszeit geprägt haben. ©

Anzeige

Das Klinsmann-Protokoll war auch im Netz ein großes Thema. Auf Twitter trendete der Hashtag "#Klinsmann" zeitweise auf Rang zwei. Dort gab es nur eine Meinung zu der enthüllten Abrechnung: große Empörung.

So reagiert das Netz auf das Klinsmann-Protokoll:

Ein kurzes „Ich bin dann mal weg“ wäre weitaus besser gewesen. #Klinsmann #HerthaBSC — Torsten C. (@TorstenComes) February 26, 2020

#Klinsmann hat PR Berater, ist es das Ziel nie wieder als Trainer zu arbeiten? Gut gemacht #HerthaBSC #Bundesliga — fussballshop (@fussballshopcom) February 26, 2020

Jetzt weiß ich auch warum er mit Zweitnamen „Kasper“ heißt. #Klinsmann — martymcfly (@danielg85933893) February 26, 2020

Sind die #Klinsmann-Protokolle eigentlich auch mit "Hahohe Euer Jürgen" unterzeichnet? Sonst möchte ich die Echtheit anzweifeln. — 🐧 (@ballerhuehnchen) February 26, 2020

#Klinsmann hat mit seinem Rücktritt aus dem Bauch heraus gehandelt bereut das nun und will seinen Fehler auf Hertha schieben meine Meinung #Klinsmann — Michael Herzog (@bobhayle) February 26, 2020

#Klinsmann "Liebes Tagebuch, ich weiß nun, dass ich Hefe im Blut habe, deshalb muss ich immer gehen." — Schaltjahr (@chiquitaflanke) February 26, 2020

#Klinsmann der größte Versager als Trainer for ever. Der soll sich über den Grossen Teich machen und kann da seine Märchen erzählen. Was eine Pfeife. Geheimes Tagebuch. Arroganter D.... Wünsche der #Hertha das sie es noch schafft. Jetzt erst recht #HerthaBSC — Alter Fritz (@KL0815) February 26, 2020

Nach dem öffentlichwirksamen Rundumschlag möchte ich mir jz schon einmal vorsorglich den Namen der kommenden #Klinsmann Biographie sichern: "Spuren im Schnee - ein Mann wie Christoph Daum" — Flips el Valiente (@Flips_Valiente) February 26, 2020

Eigentlich ist mir #HerthaBSC ziemlich wurscht, aber ganz objektiv Herr #Klinsmann ist eigentlich schon immer eine Witzfigur gewesen, hat er mal wieder unter Beweis gestellt... Lieber 1000 x Loddar als einen Kliiiiiinsiiiiiiii — M. E. (@DerLennonFan) February 26, 2020

Fehler, die Klinsmann in seiner kurzen Zeit gemacht haben könnte, werden in dem Schreiben nicht thematisiert. Dagegen steht unter der Überschrift: „Was muss passieren, um diesen Klub wirklich nach oben zu bringen? Die Geschäftsleitung muss sofort komplett ausgetauscht werden.“

Tipp: In der werbefreien und kostenlosen App UFFL News zu Deinem Fußballverein lesen und schreiben.