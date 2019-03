TV-Kritik zum Debüt von Jürgen Klinsmann als RTL-Experte: Charmantes Comeback

Das tat er bei seinem ersten Einsatz am RTL-Mikrofon streng, aber gerecht und sympathisch. Ganz phrasenfrei wird‘s bei Klinsmann nie gehen („kurraschiert begonnen, aber’s fähld halt das Quentschn Klück“), aber was soll er auch gleich rummosern über das junge Team seines früheren Co-Trainers Jogi Löw? Seine Erfahrung war ihm anzumerken - Klinsmann stand schon bei CNN, bei ESPN und bei der BBC als Fachkraft unter Vertrag. 2002 war er für das ZDF im WM-Einsatz. Und auch in RTL-Diensten stand er schon: 2010 bei der WM in Südafrika. Er weiß, wie das geht. Blitzlächeln. Kompetenzfältchen. Drei flotte Sätze. Werbung. Das Tor zum 0:1? „Ein bisschen blöd“. Werbung.