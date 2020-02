Klinsmann äußert sich zum Rücktritt bei Hertha BSC: "Letzten Wochen haben zu viel Energie gekostet"

Nach seinem Rücktritt bei Hertha BSC hat sich Trainer Jürgen Klinsmann in einem Interview der Bild zu den Gründen für seinen Rückzug bei der Hertha geäußert. Klinsmann versicherte: "Es war keine Spontan-Entscheidung von mir." Er räumte ein, dass es offenbar Differenzen mit den Hertha-Verantwortlichen um Sportdirektor Michael Preetz über die Kompetenzen des Trainers gegeben habe. "Nach meinem Verständnis sollte ein Trainer – nach dem englischen Modell – die gesamte sportliche Verantwortung tragen. Also auch über Transfers. Das gibt der Position wesentlich mehr Power" , betonte der frühere Bundestrainer. Damit bestätigte Klinsmann einen Bericht von Sky.

Rücktritt von Klinsmann nach nur zehn Spielen

Klinsmann ergänzte, Preetz sei über den Rücktritt des Trainers "nicht so glücklich" gewesen. Es sei jedoch besser, wenn er - Klinsmann - "wieder in den Flieger steige". Der 55-Jährige hat seinen Hauptwohnsitz in Kalifornien. Er war im November als Vertrauter von Hertha-Investor Lars Windhorst in den Aufsichtsrat des Berliner Klubs aufgerückt und nach der Trennung von Ex-Coach Ante Covic Trainer des Hauptstadtklubs geworden. Sein Sohn Jonathan hatte bis zum vergangenen Sommer als dritter Torwart bei der Hertha unter Vertrag gestanden.