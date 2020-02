Jürgen Klinsmann tritt überraschend als Trainer von Hertha BSC zurück – So reagiert das Netz: "Kasperltheater"

Diese Nachricht überraschte die deutsche Fußball-Welt: Jürgen Klinsmann ist als Trainer von Hertha BSC zurückgetreten. Das gab der 55-Jährige am späten Dienstagmorgen in einem Statement auf seiner Facebook-Seite bekannt. Darin offenbarte Klinsmann, dass das Verhältnis zur Vereinsführung offenbar zuletzt angespannt war. Für die Aufgabe, den Klassenerhalt mit den abstiegsbedrohten Herthanern zu schaffen, benötige er das Vertrauen der handelnden Personen. "Einheit, Zusammenhalt und Konzentration auf das Wesentliche" seien elementar, so Klinsmann. "Sind die nicht garantiert, kann ich mein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen und kann meiner Verantwortung somit auch nicht gerecht werden." An diesem Punkt sah sich der Ex-Bundestrainer nun offenbar angekommen.