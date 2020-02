Jürgen Klinsmann tritt als Trainer bei Hertha BSC zurück

Jürgen Klinsmann ist nicht mehr Cheftrainer von Hertha BSC. Wie der Coach am Dienstagvormittag via Facebook mitteilte, wolle er sich künftig wieder allein seiner Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied widmen. Der frühere Bundestrainer hatte das Amt erst am 27. November 2019 übernommen und sollte eigentlich mindestens bis zum Saisonende Coach der Berliner bleiben. Nun kam es aber offenbar zu Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Klubs - dies lässt zumindest der Facebook-Eintrag des 55-Jährigen vermuten.

"Als Cheftrainer benötige ich allerdings für diese Aufgabe, die noch nicht erledigt ist, auch das Vertrauen der handelnden Personen. Gerade im Abstiegskampf sind Einheit, Zusammenhalt und Konzentration auf das Wesentliche die wichtigsten Elemente. Sind die nicht garantiert, kann ich mein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen und kann meiner Verantwortung somit auch nicht gerecht werden", heißt es dort. Und weiter: "Deshalb bin ich nach langer Überlegung zum Schluss gekommen, mein Amt als Cheftrainer der Hertha zur Verfügung zu stellen und mich wieder auf meine ursprüngliche langfristig angelegte Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied zurückzuziehen."

Klinsmann-Bilanz: Drei Sieg in zehn Pflichtspielen

Auch unter Klinsmann, der die Nachfolge des entlassenen Ante Covic angetreten hatte, steckt die Hertha weiter im Abstiegskampf. Als Tabellen-14. hat der Hauptstadtklub lediglich sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationplatz. Von seinen neun Bundesliga-Partien in verantwortlicher Position gewann Klinsmann mit seinem Team drei. Zudem war man zuletzt im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Schalke 04 gescheitert. In seinem letzten Spiel als Trainer unterlagen Klinsmann und die Herthaner am vergangenen Wochenende Mainz 05 mit 1:3.

Klinsmann, der in seine kurzen Amtszeit die mittelfristige Qualifikation für Europa als Ziel ausgegeben hatte, spürte offenbar nicht ausreichend Vertrauen, um seine Aufgabe weiter auszuführen. Zwar richtete der frühere Nationalspieler in seinem Posten "ein herzliches Dankeschön an alle Spieler, Fans, Zuschauer, Betreuer und Mitarbeiter von Hertha BSC für die Unterstützung, die vielen Begegnungen und den Austausch", ließ jedoch auch seiner Ansicht nach fehlende Rückendeckung durchblicken.

Klinsmann weiter im Aufsichtsrat

Dennoch wird er dem Verein in seiner Funktion im Kontrollgremium verbunden bleiben. "Die Anhänger, die Spieler und die Mitarbeiter sind mir in dieser Zeit natürlich ans Herz gewachsen und deshalb werde ich weiter mit der Hertha fiebern. Ich freue mich weiterhin auf viele Begegnungen in der Stadt oder im Stadion", schrieb Klinsmann. Welche Verwerfungen genau zu seiner Demission geführt hatten, blieb offen.