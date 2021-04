Jürgen Klinsmann nimmt Timo Werner trotz Tor-Krise in Schutz: "Enorme Energie und enormes Talent"

Ein Fehlschuss nach dem anderen - und kein Ende in Sicht. Timo Werner macht vor des Gegners Tor in dieser Saison nicht immer einen glücklichen Eindruck. Zuletzt verballerte der deutsche Nationalspieler beim 1:1 seines FC Chelsea im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid aus kurzer Distanz und handelte sich damit sogar Kritik seines eigenen Trainers Thomas Tuchel ein. Anzeige

Zuspruch erhält der 25-Jährige nun von einem Weltmeister. Jürgen Klinsmann hat Werner gegenüber ESPN in Schutz genommen. "Er wird diese Phase überwinden und wer weiß, vielleicht trifft er im Rückspiel oder im Finale der Champions League", sagte Klinsmann, der selbst in England spielte und bei Tottenham Hotspur bis heute Kultstatus genießt. Allerdings müsse der DFB-Star "mit der Kritik umgehen, wenn man eine große Chance auslässt. Das ist ganz normal, so wie es auch Torhüter tun müssen, wenn sie einen Fehler machen."

Grundsätzlich habe der ehemalige Leipziger, der im Sommer für 53 Millionen Euro von RB an die Stamford Bridge gewechselt war, "enorme Energie und enormes Talent", so Klinsmann weiter. "Ich habe totales Vertrauen in ihn, weil er weiß, wo er im richtigen Moment sein muss."