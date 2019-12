Jürgen Klinsmann über Hertha BSC: Mittelfristig „um einen Titel mitspielen“

Jürgen Klinsmann sieht den derzeitigen Abstiegskampf für Hertha BSC nur als Momentaufnahme und peilt deutliche größere Ziele an. In einem Videochat mit Fans verkündete der Trainer des Berliner Fußball-Bundesligisten am Montag, dass bereits für die kommende Saison eine Europapokal-Teilnahme anvisiert werden soll und sprach mittelfristig von einem Titelgewinn.