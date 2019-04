Gerüchte um VfB Stuttgart und Hertha BSC: Bundesliga für Jürgen Klinsmann "absolut kein Thema"

Kein VfB Stuttgart, kein Hertha BSC! Deutschlands früherer Bundestrainer Jürgen Klinsmann hat sich zu jüngsten Gerüchten um einen möglichen Job in der Bundesliga geäußert. "Hab gehört, mein Name wird mit Bundesliga Clubs in Verbindung gebracht. Nur um Klarheit zu schaffen: da ist nix dran und absolut kein Thema für mich im Moment", ist beim Twitter-Account des 54-Jährigen zu lesen.