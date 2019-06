Hier abstimmen: Ist Jürgen Klopp der beste deutsche Trainer der Geschichte?

Ist er es - oder doch nicht? Nach dem ersten Champions-League-Triumph seiner Karriere sehen viele Experten und Fans Jürgen Klopp als aktuell besten Trainer der Welt . Der Chefcoach des FC Liverpool, der mit seinen "Reds" in Madrid 2:0 gegen Tottenham gewann und damit seinen langjährigen Final-Fluch zu den Akten legte, gehört auf jedem Fall zu einem elitären Kreis: dem von aktiven Trainern, die den Henkelpott bislang in die Höhe recken durften. Macht ihn das auch zum größten deutschen Trainer der Geschichte? Klar ist: Argumente hat er gesammelt.

Klopp habe „den neuen Fußball nach Deutschland gebracht. Schnelles Umschaltspiel, mit schnellen Spielern, den Gegner zu überfallen. Das hat das zähe Ballgeschiebe abgelöst. Was er in Dortmund begonnen hat, hat er mit Liverpool verfeinert", lobte mit Franz Beckenbauer gerade einer, der Klopp den Ruf als bester deutscher Trainer streitig machen könnte und sich den 51-Jährigen "sehnlichst" beim FC Bayern München wünscht - weil er der Beste ist? Diese Frage stellt der SPORT BUZZER Euch. Stimmt ab!

Der "Kaiser", offenkundig ein Fan von Klopp, arbeitete zwar nur kurz als Trainer, wurde aber 1990 Weltmeister, als Trainer der Münchner zudem Deutscher Meister und UEFA-Cup-Sieger sowie Französischer Meister mit Olympique Marseille. Beckenbauer sieht den Job, den Klopp in Liverpool leistet, allerdings ungleich intensiver. "Ich glaube, dass ein Job in England dir die Kräfte raubt. Du hast als sogenannter Manager bei einem Premier-League-Klub noch mehr Verantwortung als ein Trainer in der Bundesliga", betonte Beckenbauer in der Bild. "Und: Durch zwei Pokalwettbewerbe und die größere Liga ist die Zahl der Spiele wesentlich höher als bei uns.“