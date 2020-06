Jürgen Klopp über das Bundesliga-Comeback und die Chancen des FC Bayern in der Champions League

So habe der gelungene Bundesliga-Neustart laut Klopp auch Einfluss auf das Premier-League-Comeback gehabt. "Basis für alles war die Situation in Deutschland. Ich hoffe, ihr seht das dort genauso", meinte der ehemalige BVB-Coach. "Ihr seid sozusagen das Schlaraffenland in diesem Moment, wo irgendwie alles in die richtige Richtung läuft. Wahrscheinlich nicht das einzige, aber jetzt in Europa das Land, wo man sich jetzt am schnellsten mit der Situation richtig auseinander gesetzt hat und auch die richtigen Maßnahmen ergriffen hat", lobte der 52-Jährige. Die Spielqualität habe nach dem Restart der Liga nicht gelitten, so Klopp: "Die Fußballspiele sehen normal aus - mit natürlich weitaus weniger Emotionen logischerweise, aber das kann man nicht ändern - aber sonst sieht es gut aus: viele Tore, taktisch gut, Spieler sehen fit aus, also ein rundes Bild."