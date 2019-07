Jürgen Klopp: Bundestrainer-Posten in Deutschland laut Berater "eine Option"

Sag' niemals nie: So könnten die aktuellen Aussagen von Marc Kosicke, dem Berater von Jürgen Klopp, im Hinblick auf den Bundestrainer-Posten beim DFB gedeutet werden. Im Interview mit der Zeitung Welt sagte Kosicke zwar, dass in den nächsten Jähren ein DFB-Engagement des Champions-League-Siegers von 2019 kein Thema sei, ließ aber auch eine Hintertür offen: "Jürgen selbst hat mal gesagt, dass für den Fall, dass Jogi Löw irgendwann nicht mehr Bundestrainer sein möchte und die Konstellation so wäre, dass er das machen könnte, dies eine Option für ihn sei", sagte der Berater des Trainers vom FC Liverpool.