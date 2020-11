Liverpool-Coach Klopp kann sich Bundestrainer-Job irgendwann vorstellen: "In Zukunft, vielleicht"

Jürgen Klopp, englischer Meistertrainer beim FC Liverpool, hat sich die Option eines Jobs als Bundestrainer offen gehalten. Der 53-Jährige schloss ein kurzfristiges Engagement zwar aus, sagte jedoch: "In Zukunft, vielleicht. Jetzt? Nein, weil ich keine Zeit habe." Noch steht der ehemalige Dortmunder Erfolgstrainer bis 2024 beim englischen Topklub unter Vertrag.

Vor dem Spiel seines Teams am Sonntagabend (20.15 Uhr, Sky) gegen Leicester City erklärte Klopp, dass das Bundestrainer-Thema eine der Fragen sei, "die ich in meinem Leben schon am häufigsten beantwortet habe". Bereits im SPORTBUZZER-Interview hatte er angekündigt, nach dem Ende seiner Tätigkeit in Liverpool ein Jahr pausieren und sich danach fragen zu wollen, "ob ich den Fußball vermisse": "Wenn ich das verneine, dann war es das mit dem Trainer Jürgen Klopp. Wenn ich eines Tages nicht mehr Trainer bin, werde ich eines nicht vermissen: Die brutale Anspannung unmittelbar vor dem Spiel. Das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig."