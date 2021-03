Liverpool-Trainer Jürgen Klopp: "Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht Bundestrainer werden will, sondern ..."

Wer wird der Nachfolger von Joachim Löw? Diese Frage beschäftigt auch Jürgen Klopp, der für den Posten momentan allerdings nicht zur Verfügung steht. In einem von Lothar Matthäus geführten Interview der Sport Bild hat der Trainer des FC Liverpool seine Absage erläutert: "Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht Bundestrainer werden will, sondern dass ich nicht kann." Das sei ein Riesenunterschied, betonte der 53-Jährige.

Klopp machte in dem Gespräch mit dem Rekordnationalspieler keinen Hehl daraus, dass diese Aufgabe für ihn "ohne Frage eine große Ehre wäre", es vom Timing her aber nicht passe. "Ich kann nicht. Es tut mir sehr leid, falls ich Leute damit enttäusche. Aber ich kann nicht einfach aus meiner Verantwortung herausgehen."

Rangnick oder Flick? Klopp äußert sich zu den Bundestrainer-Kandidaten

In der Debatte über den Nachfolger für Löw hat Klopp zugleich die Qualitäten von Ralf Rangnick hervorgehoben. „Ich halte Ralf Rangnick für einen außergewöhnlichen Trainer, speziell für einen Verband, in dem man seit Jahren versucht, Dinge zu verändern“, sagte der Ex-BVB-Coach. „In Frankfurt gibt es ein neues Headquarter. Ralf könnte da viele Dinge anschieben. Ich halte ihn für eine sehr gute Wahl“, so Klopp. Löw hört nach der Europameisterschaft im Sommer auf, Rangnick hat sein Interesse an der Aufgabe bei der Nationalmannschaft bereits bekundet.