Jürgen Klopp adelt Titel-Nachfolger Hansi Flick: "Mehr Geschichte in acht Monaten zu schreiben, ist schwierig"

Die Champions League bleibt fest in deutscher Hand: Ein Jahr nach dem Titel-Triumph von Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool hat mit Hansi Flick nun der nächste deutsche Trainer die Königsklasse gewonnen. Der FC Bayern krönte sich mit dem Final-Triumph über Paris St. Germain sogar zum zweifachen Triple-Sieger . Gegenüber dem ZDF hat sich Klopp angesichts der Leistung des FCB und Coach Flick beeindruckt gezeigt: "Bayern ist im Moment ganz sicher eine der absoluten Top-Mannschaften" , stellte der Ex-BVB-Trainer, der mit Titelverteidiger Liverpool im Achtelfinale ausgeschieden war, fest.

Für Klopp habe eben auch Amtskollege Flick einen großen Anteil am Champions-League-Sieg im Finalturnier von Lissabon: "Mehr Geschichte in acht Monaten zu schreiben, ist schwierig", meinte der 53-Jährige und spielte damit auf Flicks noch junge Amtszeit beim Rekordmeister an. Nach der Entlassung von Niko Kovac im November 2019 formte der ehemalige Co-Trainer von Nationaltrainer Joachim Löw aus den strauchelnden Riesen eine Weltklasse-Mannschaft - mit einem "sensationell bestückten" Kader, wie Klopp anmerkte. "Sie haben auf allen Positionen absolute Weltklasse-Spieler - im richtigen Alter."