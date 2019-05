Jürgen Klopp: Das sagt er zum Schalke-Coup seines Kumpels David Wagner

Klopp adelt neuen Schalke-Trainer: "Wagner hat das Zeug dazu!"

Schon beim TV-Sender Sky sendete Klopp Anfang Mai einen Glückwunsch im Voraus an den Verein, der Wagner verpflichten wird . „Erst einmal bin ich froh, dass David Wagner in Deutschland überhaupt gehandelt wird“, sagte Klopp. „Ich habe zwischendurch mal von nichtsahnenden Leuten ohne Durchblick gelesen: ‚Ob das so ein Guter ist?‘." Wagner habe aber „jedem Verein, der auch nur im Ansatz ein bisschen Probleme hat, bewiesen, dass er das Zeug dazu hat."

Die Königsblauen hatten am vergangenen Donnerstag bekanntgegeben, dass Wagner den Revierklub vom 1. Juli an als Nachfolger von Interimscoach Huub Stevens übernimmt. Der 47-Jährige und Klopp sind seit gemeinsamen Spieler-Zeiten in Mainz eng befreundet. Sie arbeiteten auch gleichzeitig in Dortmund, wo Klopp bis 2015 Cheftrainer und Wagner U23-Coach war. Wagner, der bis Mitte Januar den englischen Erstliga-Absteiger Huddersfield Town trainierte, ist auch Klopps Trauzeuge.