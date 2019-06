Videobotschaft: Klopp drückt DFB-Team vor U21-EM-Finale gegen Spanien die Daumen

Die deutsche U21-Nationalmannschaft kann sich vor dem EM-Finale gegen Spanien der Unterstützung von Liverpool-Coach Jürgen Klopp sicher sein. Der ehemalige Trainer vom BVB ließ es sich nicht nehmen, dem Team von Nationaltrainer Stefan Kuntz vor dem wichtigen Spiel eine Botschaft zu schicken. "Wir sind im Finale dank Euch, vielen Dank dafür. Es war bislang eine wundervolle Reise, die wir gemeinsam erleben durften. Ihr habt ein sensationelles Bild abgegeben und könnt jetzt schon stolz darauf sein, was ihr erreicht habt", so Klopp in seinem Statement, welches auf dem Twitter-Account der DFB-Junioren hochgeladen wurde.