"Ich habe Vertrag in Liverpool": Klopp steht für Löw-Nachfolge als Bundestrainer nicht zur Verfügung

Joachim Löw hat am Dienstagmorgen über den DFB verkündet, dass er nach der EM im Sommer als Bundestrainer aufhört - trotz Vertrags bis zur WM 2022 in Katar. Als mögliche Nachfolger werden viele Namen gehandelt, auch der von Jürgen Klopp, der mit dem FC Liverpool in der Premier League in der Krise steckt. Der Meistertrainer der Reds hat auf der offiziellen Pressekonferenz vor dem Champions-League-Rückspiel gegen RB Leipzig dazu Stellung genommen.

