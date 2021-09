Liverpool-Trainer Klopp erklärt nach Wende gegen AC Mailand: So stark ist diese Champions-League-Gruppe

Der 3:2-Sieg des FC Liverpool zum Start in die Champions-League-Saison hat Jürgen Klopp erfreut und erleichtert. „Der AC Mailand kam aus Topf vier in diese Gruppe - sehr lustig. Das ist die Qualität in dieser Gruppe. Es ist sehr gut, dass wir dieses Spiel heute Abend gewonnen haben, weil du offensichtlich jeden Punkt brauchst, um durchzukommen“, sagte der Trainer des FC Liverpool nach dem Heimerfolg über die Italiener.

