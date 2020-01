Klopp vor Duell mit Liverpool gegen Tottenham und Mourinho: "An mir ist nichts Spezielles"

Jürgen Klopp hat vor dem Duell seines FC Liverpool mit Tottenham Hotspur seinen Trainer-Kollegen José Mourinho gelobt. Dieser sei ein „Weltklasse-Manager mit einer besonderen Mentalität“ , sagte Klopp während einer Pressekonferenz am Freitag. „Ich würde sagen: Er will mit allem gewinnen, was er hat. Ich respektiere das sehr.“

Der bisher ungeschlagene FC Liverpool führt die Tabelle mit 13 Punkten Vorsprung an und trifft am Samstag auf die sechstplazierten Londoner, die Mourinho nach dem schlechten Saisonstart im November übernommen hatte. Gegen die Reds müssen die Spurs ohne Torjäger Harry Kane auskommen, der sich zeitnah einer Oberschenkel-Operation unterziehen muss und damit auch im Champions-League-Duell mit RB Leipzig fehlen wird.

Liverpool-Coach Klopp: "Normal ist völlig okay"

Das bevorstehende Aufeinandertreffen mit dem Portugiesen nutzte Klopp auch, um seinen Spitznamen noch einmal ins Gespräch zu bringen. Der Deutsche hatte sich bei seiner ersten Pressekonferenz als Liverpool-Trainer im Jahr 2015 als „The Normal One“ bezeichnet in Anlehnung an ein Mourinho-Zitat, in dem sich der Portugiese einst als „The Special One“ bezeichnet hatte. Auf die Frage, ob er mittlerweile besser als normal sei, sagte Klopp am Freitag: „Normal ist vollkommen okay. (...) An mir ist nichts Spezielles, leider.“