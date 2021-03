Nach mehr als fünf Jahren: Jürgen Klopp mit FC Liverpool in der Krise - wie in Mainz und beim BVB?

Doch aktuell stellen sich viele Beobachter nach dem Absturz auf Tabellenplatz acht in der Liga trotz der guten Ausgangslage in der Champions League (2:0 im Achtelfinal-Hinspiel gegen RB Leipzig) die Frage, ob Klopp, der seit Oktober 2015 bei dem englischen Traditionsklub tätig ist, mit seinem Team nach etwas mehr als fünf Jahren im Amt die Grenze erreicht hat. Der SPORT BUZZER-Check zeigt: Bei seinen vorherigen Trainer-Stationen FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund war es Klopp ähnlich ergangen.

Nachdem Klopp die Mainzer nach seinem Einstieg im Februar 2001 zum Klassenerhalt geführt hatte, verpasste die Mannschaft unter der Leitung des früheren Abwehrspielers 2002 und 2003 nur ganz knapp den ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte. Der glückte dann 2004 - und Klopp hielt den Klub drei Jahre lang in der höchsten deutschen Spielklasse. 2007 aber stieg er mit dem Verein nach sechs Jahren im Amt als Tabellen-16. wieder ab. Doch Klopp ging den Weg mit zurück in die 2. Liga, um den Wiederaufstieg in Angriff zu nehmen. Im April 2008 kündigte er an, seinen auslaufenden Vertrag nur im Falle des erneuten Aufstiegs verlängern zu wollen. Da dieses Ziel nicht erreicht wurde und sich die Nullfünfer zwei Punkte hinter dem 1. FC Köln auf Platz vier einreihen mussten, war die Ära Klopp nach 18 Jahren - davon die letzten sieben als Trainer - in Mainz Geschichte.

Borussia Dortmund (2008 bis 2015)

Nach einem sechsten und einem fünften Platz wurde der Ex-Mainzer mit den Dortmundern 2011 und 2012 sensationell Deutscher Meister, gewann 2012 zudem den DFB-Pokal und zog 2013 ins Champions-League-Finale ein, das gegen den FC Bayern mit 1:2 verloren ging. 2014, in Klopps sechstem Jahr bei den Westfalen, raffte sich die Mannschaft noch einmal zu einem souveränen zweiten Platz in der Bundesliga auf, ehe in der Saison 2014/2015 der Absturz einsetzte. Nach dem ablösefreien Transfer von Torjäger Robert Lewandowski ausgerechnet nach München fand Dortmund zunächst keinen adäquaten Ersatz für den Polen. Das Team geriet in Abstiegsgefahr, wirkte phasenweise überspielt und hilflos. Erst in der Rückserie gelang mit einem Kraftakt noch der Sprung auf Rang sieben - und damit immerhin in die Play-offs zur Europa League. Klopp hatte sich mit den Klub-Bossen um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke jedoch darauf verständigt, den bis 2018 laufenden Vertrag zum Saisonende aufzulösen.