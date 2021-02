Klopp lobt Liverpool trotz Klatsche im Top-Spiel für "Art und Weise" - und verteidigt Pechvogel Alisson

Der FC Liverpool hat nach einer deftigen Heim-Pleite gegen Spitzenreiter Manchester City kaum noch Chancen auf die Titelverteidigung. Die Reds verloren am Sonntag überraschend deutlich mit 1:4 (0:0) und kassierten in der englischen Premier League dabei schon die dritte Heim-Niederlage in Serie - dabei war Liverpool bis Ende Januar noch 68 Spiele in Folge an der Anfield Road ungeschlagen.

Anzeige